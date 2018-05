Iberdrola e Endesa voltam a roubar clientes à EDP

A EDP continua a ser líder no mercado liberalizado de electricidade, mas a fatia de clientes voltou a diminuir em Março. Quem ficou a ganhar foram as rivais Iberdrola e Endesa.

A EDP Comercial, que agrega os clientes do mercado livre da EDP, é líder de mercado tanto em número de clientes, com uma quota de 82%, como em consumos, sendo responsável por 42% dos fornecimentos a nível nacional, diz a ERSE, no relatório que faz do mês de Março. Contudo, a empresa liderada por António Mexia conta com menos clientes que em Fevereiro, registando uma quebra de 0,3 pontos percentuais (p.p.), apesar do aumento de 0,1 p.p. no consumo.

Do outro lado da equação estão a Iberdrola e a Endesa que, com 3,3% e 4,9% da quota de clientes, respectivamente, conseguiram aumentar em 0,2 p.p. as respectivas margens. Avançam nesta mesma medida no segmento de clientes domésticos. A Iberdrola ganha a medalha de ouro no segmento de grandes consumidores, com uma quota de 28,1%, tendo esta crescido 0,5 p.p. A Endesa manteve-se na dianteira do segmento de clientes industriais, apesar da quota de 28,7% ter diminuído 0,1 p.p.

Em Março, a intensidade de mudança de comercializador, em número de clientes, representou 1,7% do total. Neste mês, o segmento com mais mudanças foi o dos pequenos negócios. "Todas as demais comercializadoras mantiveram sensivelmente as suas quotas", assinala a ERSE. A Galp fica com 5,2%, a Goldenergy com 1,8%, a GN Fenosa 0,7% e a PH com 0,4%..

Desde Março de 2017, o número de consumidores no mercado livre cresceu 4,0%. Em Março, foram 29.550 clientes a aderir a este regime, "tendo 10.178 transitado do mercado regulado e 19.372 entrado diretamente para as carteiras de comercializadores em regime de mercado", detalha o regulador da energia.

O mercado livre atinge desta forma 93% do consumo total em Portugal Continental em Março de 2018, com "praticamente a totalidade dos consumos de grandes consumidores já no mercado livre", nota a ERSE. Também se registam saídas, 12.865 mais precisamente, mas o saldo é positivo, com o número de clientes no mercado livre da electricidade a ascender em 16.685.

"As saídas do ML corresponderam a saídas sem contrato na sua quase totalidade, quer em número de clientes, quer em termos de consumo", explica o regulador. Foram 414 os clientes que decidiram regressar ao mercado regulado.No mesmo relatório, a ERSE assinala que o período transitório termina a 31 de Dezembro de 2020, e aconselha os portugueses a " tão atempadamente quanto possível assegurar o fornecimento de energia eléctrica por um comercializador em regime de mercado".



No gás, é a Goldenergy que perde



A Goldenergy ganha o terceiro lugar entre as empresas com o maior número clientes do mercado liberalizado de gás. Contudo, em Março, esta conquista foi enfraquecida, ao registar uma quebra de 0,2 p.p. face a Fevereiro.