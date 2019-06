João Lourenço recebeu Paula Amorim e fez questão de tornar o encontro público

Encontro sinaliza que o Presidente da República de Angola privilegia as relações institucionais com a Galp, circunstância que marginaliza Isabel dos Santos enquanto acionista minoritária da Amorim Energia.

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, recebeu Paula Amorim, a empresária que lidera a Amorim Energia, que controla 33,34% da Galp e na qual tem como acionistas minoritários a Sonangol e Isabel dos Santos, através da holding Esperanza.





O encontro foi divulgado pela própria Presidência da República de Angola, na página de Facebook que criou no passado dia 12 de junho. No comentário a este encontro com a também presidente do conselho de administração da Galp, os administradores desta página oficial escreveram que "a cooperação no domínio energético foi o mote da conversa".