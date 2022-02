Petrolífera BP regressa aos lucros em 2021 com mais de seis mil milhões de euros

Leia Também Galp acelera transição com caminho sinuoso pela frente

A petrolífera BP revelou hoje que alcançou um lucro de 7.565 milhões de dólares (6.631 milhões de euros) em 2021, contra um prejuízo de 20.305 milhões de dólares (17.797 milhões de euros) contabilizado no ano anterior.O gigante petrolífero refere ainda que "a oferta e a procura de petróleo bruto se reequilibrem ao longo de 2022", alertando para o facto de ser provável que ocorra "volatilidade" nos preços este ano.Além disso, esclarece em comunicado enviado à bolsa de Londres, que o lucro antes de impostos no exercício do ano passado foi de 14.427 milhões de dólares (12.646 milhões de euros), valor que contrasta com o prejuízo antes de impostos de 18.872 milhões de dólares (16.542 milhões de euros) que reportou no ano anterior.A BP informou igualmente que a dívida líquida foi reduzida em 14% face a 2020, fixando-se em 30.613 milhões de dólares (26.847 milhões de euros.Como resultado dos resultados apresentados, o presidente executivo da petrolífera, Bernard Looney, realçou que a BP fez um "forte progresso" na sua "transformação para uma empresa integrada de energia".Sobre os resultados referentes ao quarto trimestre do ano passado, a BP indicou que obteve um lucro que ascendeu a 1.358 milhões de dólares (1.191 milhões de euros).