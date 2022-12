Preço da eletricidade no Mibel recua a níveis de fevereiro de 2021

Partilhar artigo



A reta final do ano está a trazer uma forte descida dos preços da eletricidade no mercado grossista ibérico (MIBEL) e uma tendência de, em várias horas do dia, os custos do mecanismo de ajuste implementado a 15 de junho serem negativos. Esta sexta-feira, 30 de dezembro, o preço médio situar-se-á nos 5,47 euros por megawatt-hora (MWh), o valor mais baixo registado desde fevereiro de 2021.



De acordo com os dados provisórios da ...