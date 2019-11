Suécia será o Texas da Europa para a energia eólica

Turbinas de 130 metros de altura são instaladas a uma velocidade de cerca de duas por semana no parque, localizado ao norte da Suécia, onde a temperatura cai regularmente abaixo de 10 graus Celsius negativos, e o sol dificilmente é visto durante meses a fio durante o inverno. Até ao momento, mais de 170 máquinas estão espalhadas pelo parque controlado por algumas das maiores empresas florestais do país.

O parque Markbygden pode ser o sinal mais claro da mudança sísmica do setor, que deixa de lado os subsídios e volta-se para mercados que também dão retornos para centrais tradicionais movidas a gás natural, carvão ou energia nuclear. É também um prenúncio das gigantescas instalações necessárias para que os países cumpram as metas climáticas que serão discutidas na conferência COP25 das Nações Unidas, que será realizada em Madrid entre 2 e 13 de dezembro.

O parque eólico atraiu investidores de um amplo espetro do setor de energia e alto financiamento. Empresas como a General Electric e a Macquarie Group planeiam investir até sete mil milhões de dólares nas instalações. Será vital para o fornecimento de energia na Suécia, pois dois reatores antigos devem ser desativados permanentemente em 2020, bem como para a exportação de energia para o continente. Parte da eletricidade também será vendida a clientes, incluindo a produtora de alumínio Norsk Hydro, sob um acordo que era o maior do género na altura em que foi assinado há dois anos.

A expansão da energia eólica que varre o norte da Suécia foi comparada ao boom eólico do Texas das últimas décadas, que transformou o estado no maior produtor dos EUA. As planícies altas podem parecer muito diferentes das florestas suecas, mas ambas fornecem vastas extensões de terra com brisas favoráveis, constantes o suficiente para fazer girar as turbinas.

"No que diz respeito à energia eólica, a Suécia tem mais em comum com o Texas do que com o resto da Europa", disse Roland Flaig, chefe do braço de energia renovável da RWE na Suécia, em entrevista. "Poucos e grandes proprietários de terras possibilitam a construção de parques maiores".

Quando o parque estiver pronto na próxima década, será ligado por uma rede de estradas de cascalho mais longa do que a distância de Londres a Paris. Duas linhas de transmissão em postes atravessam a paisagem plana, onde as turbinas são os outros únicos marcos.

