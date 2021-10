Governo ignora empresas e vistos gold mudam em janeiro

A três meses da entrada em vigor das novas regras dos vistos “gold”, as empresas dos setores que mais beneficiam deste regime apelam a uma revisão das alterações previstas, sob risco de o programa acabar. O Governo mostra-se irredutível: a partir de janeiro, as regras vão mesmo mudar e os estrangeiros que pretendam investir em imóveis para obter um visto só o poderão fazer nas ilhas ou nos territórios do interior.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...