Imobiliário oferece refúgio em "tempos de turbulência", diz Corum

A opção pelo investimento em imobiliário é uma boa alternativa para quem é mais avesso ao risco associado à volatilidade dos mercados, particularmente em épocas de maior incerteza, defende a sociedade de soluções de poupança Corum.

"O imobiliário é sempre um investimento menos volátil que o mercado acionista para os investidores e mais ainda em tempos de turbulência", refere José Gavino, diretor da Corum em Portugal, citado em comunicado.

A sociedade comercializa dois fundos imobiliários em Portugal que apostam na aquisição de imóveis comerciais e posterior arrendamento a empresas. A Corum afirma que as empresas a quem aluga os espaços são escolhidas "criteriosamente pela sua pouca probabilidade de incumprimento, fator muito relevante na atual conjuntura, de áreas como o retalho, saúde, etc., em contratos de longo prazo".

Desta forma, sustenta José Gavino, os investidores beneficiam de "uma enorme diversificação, num sector dinâmico e interessante no longo prazo sem a responsabilidade de investirem sozinhos ou ser senhorios".

A sociedade sublinha que faz a "gestão integral dos edifícios", o que, diz, permite um acompanhamento próximo dos arrendatários.

Segundo o comunicado, os dois fundos Corum registaram taxas de rentabilidade de mais de 6% no ano passado.

A sociedade lançou uma campanha para captar investimento a partir do reembolso do IRS recebido pelos cidadãos. A Corum assinala que o investimento inicial é "acessível", sendo de 189 euros no fundo Corum XL, permitindo ainda reforços a partir de 50 euros.