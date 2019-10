Gestora francesa traz os seus fundos imobiliários para Portugal

A Corum Investments vai começar a comercializar os seus fundos imobiliários em Portugal. A gestora francesa, que já investe em Portugal parte dos seus ativos, vai passar a disponibilizar aos clientes portugueses dois novos fundos. Com uma distribuição de rendimento mensal, os produtos surgem como uma alternativa diversificada ao investimento imobiliário direto.





Portugal é um dos mercados que já está no radar da Corum. Mas, além de investir em ativos imobiliários nacionais, a gestora vai passar a dar aos clientes nacionais a possibilidade de subscreverem os seus fundos. O Corum Origin e o Corum XL investem em imobiliário comercial, procurando entregar uma rentabilidade elevada aos seus subscritores.





De acordo com a informação divulgada pela empresa, responsável pela gestão de cerca de 3.000 milhões de euros, o Corum Origin, um fundo que investe exclusivamente na Zona Euro, entregou uma rentabilidade de 7,28% em 2018, apresentando uma taxa interna de rentabilidade a cinco anos de 5,57%. Já o Corum XL, lançado apenas em 2017, investe dentro e fora da Zona Euro e pretende entregar uma rentabilidade de 10% num horizonte temporal de 10 anos, aliando a rentabilidade dos imóveis ao evento cambial, uma vez que o fundo investe em outras divisas.





"A estratégia do fundo é muito simples: compram-se imóveis, arrendam-se e distribui-se rendimento mensalmente", explicou José Gavino, responsável para o mercado português. Para já, os fundos podem ser subscritos nos balcões do EuroBic, mas deverão passar a estar disponíveis nas plataformas online da Corum e no escritório dentro de dias, após a autorização da CMVM.





Portugal menos interessante





Em termos de oportunidades, o gestor defende que "o mercado português e espanhol podem ter chegado a um momento de preço mais elevado", mas continua a haver oportunidades. E a prova é que a gestora continua a realizar aquisições. No mercado nacional, a gestora francesa comprou recentemente um edifício onde funciona um Pingo Doce, em Grijó, em Gaia.





Mas as oportunidades estão a ser identificadas sobretudo fora dos grandes centros urbanos, onde a rentabilidade dos imóveis é maior. Apesar da subida acentuada dos preços no setor, José Gavino afasta uma situação de bolha. "As compras são sem recurso a crédito e há uma procura externa gigantesca. Há fatores que nos levam a concluir que estamos numa estagnação de preços e não numa bolha", explicou.





Por outro lado, o gestor argumenta que "os preços no segmento comercial não acompanharam a evolução do habitacional".





A qualidade dos inquilinos é outra questão-chave para que a gestora consiga manter a segurança e a estabilidade dos fundos. "Prefiro ter um Pingo Doce em Monção do que uma empresa na Avenida da Liberdade que não sabemos como vai estar no futuro", explica o responsável.



Portugal tem um peso de 3% nas carteiras de cada um dos fundos da Corum.