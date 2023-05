Imóveis leiloados por execução de dívidas ascenderam a quase 8 mil no ano passado

no âmbito de processos de execução de dívidas ascendeu a 7.945, avança esta segunda-feira o Dinheiro Vivo Os imóveis representaram 59,4% dos 13.372 bens que foram leiloados no ano passado no portal eletrónico que é gerido pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução (OSAE).

Um hotel de cinco estrelas, com um preço-base de 16 milhões de euros, foi o ativo mais caro colocado a licitação.Ao Dinheiro Vivo, Duarte Pinto, presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução da OSAE, estima que os leilões terão gerado 530 milhões de euros em 2022, mais 18,1% do que os 448,5 milhões registados no ano anterior.