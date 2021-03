Vivium Properties compra edifício na Rua do Alecrim para projeto de habitação de luxo

A Vivium Properties, promotora imobiliária fundada em Portugal em 2018, adquiriu o edifício situado no número 53 da Rua do Alecrim, em Lisboa, à Lace Investment Partners, que representou o fundo Real Added Value PN, gerido pela Norfin. O valor da operação não foi revelado.A aquisição, em que a consultora CBRE representou o vendedor, eleva a carteira de investimentos da Vivium para 30 milhões de euros. A promotora já tinha adquirido o prédio ao lado, o número 51.O edifício agora comprado inclui painéis de azulejos pombalinos e caixa de escadas, pisos e tetos trabalhados.Rami Moughabghab, "managing director" da Vivium Properties, sublinha que "o ativo enquadra-se perfeitamente no portefólio de projetos residenciais de luxo da Vivium, pelo que a sua aquisição foi evidente. O facto de esta transação ter sido executada no período pandémico que vivemos reforça a crença da Vivium na resiliência e capacidade de criação de valor do mercado imobiliário português a longo-prazo".O projeto do Nº 53 da Rua do Alecrim, que será brevemente apresentado, irá oferecer "17 apartamentos únicos e com uma identidade própria, numa simbiose entre o moderno e o histórico", refere o comunicado.