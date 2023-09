Cimpor: "Expansão para América do Norte e Europa não está descartada"

Partilhar artigo



A Cimpor prepara-se para entrar no Gana, depois de já marcar presença em África na Costa do Marfim, Camarões e Cabo Verde. Luís Fernandes afirma que um regresso à América Latina não está nos planos de expansão do grupo Oyak para a cimenteira, ao contrário da América do Norte e do continente europeu, "dependendo das oportunidades".



