Conflito China-EUA pressiona 500 empresas com preços da grafite

As restrições impostas pela China à exportação de grafite no âmbito do diferendo com os EUA vão ter consequências em Portugal. Ameaça de subida dos preços de ferramentas e moldes metálicos paira sobre mais de meio milhar de empresas.

Conflito China-EUA pressiona 500 empresas com preços da grafite









