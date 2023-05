Herdeiras de Queiroz Pereira notificam Concorrência de posição maioritária na Semapa e Navigator

Leia Também Filhas de Queiroz Pereira dispensadas de lançar OPA sobre a Semapa e Navigator

As herdeiras e filhas de Pedro Queiroz Pereira - Filipa, Mafalda e Lua, titulares da herança indivisa do empresário falecido em 2018 - notificaram a Autoridade da Concorrência da aquisição de uma participação maioritária na Vértice - Gestão de Participações SGPS e na Sodim SGPS e, consequentemente, na Semapa e na Navigator, de acordo com o anúncio publicado esta quarta-feira pelo regulador.As filhas de "PQP" já tinham recebido na segunda-feira a autorização da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) dispensando-as da obrigação de lançar ofertas públicas de aquisição (OPA) sobre as duas cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI.As signatárias estão na iminência de receberem, por via da partilha da herança indivisa de Pedro Mendonça de Queiroz Pereira as ações representativas do capital social da Sodim, [...] o que determinará que, em conjunto, se tornem sócias maioritárias da Sodim, facto que irá determinar que lhes passem a ser imputáveis os direitos de voto inerentes a ações representativas do capital social da Semapa e do capital social da Navigator que são atualmente imputáveis à Sodim, respetivamente 83,22% dos direitos de voto no que respeita à Semapa e 69,97% dos direitos de voto no que respeita à Navigator", lê-se no documento da CMVM.As três "solicitaram à CMVM [...] que fossem declarados derrogados os deveres de lançamento de ofertas públicas de aquisição por parte das participantes sobre as sociedades Semapa e Navigator, que pudessem decorrer do ato de partilha, tendo a CMVM deliberado declarar tal derrogação", conclui a nota.