"Mutares assumiu a continuidade" dos projetos liderados pela Efacec no PRR

A Mutares garante a continuação dos dois projetos liderados pela Efacec no âmbito das Agendas Mobilizadoras para a Inovação no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, revela o secretário de Estado da Economia em entrevista ao Negócios e Antena 1."A Efacec é líder de duas agendas. Uma delas já foi contratualizada e a outra está numa fase avançada. O Mutares assumiu a continuidade destes investimentos e isso dá-nos conforto", afirma Pedro Cilínio.A Efacec lidera dois consórcios noutros tantos projetos, no valor aproximado de 1,3 mil milhões de euros.Um, batizado "Agenda Verde H2Driven" representa um investimento de mais de 900 milhões de euros e pretende "contribuir para a criação de uma nova fileira na indústria nacional" em torno da produção de combustíveis verdes: hidrogénio e metanol.O outro, na área das redes elétricas inteligentes, tem associado um envelope de 366 milhões de euros.