Produção industrial cresce 1,5% na Zona Euro em agosto

A produção industrial da zona do euro subiu acima das expectativas em agosto, ao crescer 1,5% com ajuste sazonal na Zona Euro e 1,1% na União Europeia.





Os dados do Eurostat, gabinete de estatística da União Europeia, mostraram que a produção industrial na Zona Euro cresceu 1,5% em agosto face a julho, quando o índice registou quebras de 2,3% na área do euro e de 1,5% na UE.



Também em termos homólogos houve subidas: em agosto de 2022 em comparação com agosto de 2021, a produção industrial aumentou 2,5% na área do euro e 3,5% na UE.



Na zona do euro, em agosto de 2022, em comparação com julho deste ano, a produção de bens de capital aumentou 2,8%, enquanto os bens duráveis de consumo subiram 0,9% e os bens não duráveis de consumo cresceram 0,7%. A produção de bens intermediários caiu 0,5% e energia em 2,1%.



Na UE, a produção de bens de capital cresceu 2,0%, a de bens de consumo não duráveis 0,9% e a produção de bens duráveis de consumo 0,3%. A produção de bens intermediários caiu 0,4% e a energia 2,0%.



Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, os maiores aumentos mensais foram registados em Irlanda (+16,6%), Estônia (+5,0%) e Dinamarca (+4,3%). Os maiores decréscimos foram observados em Suécia (-7,0%), Bélgica (-6,1%) e Holanda (-1,5%).