Santa Maria da Feira ganha multinacional que produz calçado de luxo

A multinacional francesa que produz artigos de luxo para a Louis Vuitton escolheu instalar a próxima fábrica de componentes de calçado em São João de Ver, Santa Maria da Feira. De acordo com o Dinheiro Vivo , a empresa Atepeli promete contratar, numa primeira fase, 100 funcionários, mas ambiciona duplicar esse número. Pelo menos 15 pessoas já foram contratadas e estão já em formação.O presidente da câmara municipal de Santa Maria da Feira admite que o município está em negociações com a Atepeli "há cerca de dois anos". Para Emídio Sousa, a escolha de Santa Maria da Feira por parte da multinacional francesa é natural dada a "forte tradição" do concelho na indústria do calçado, revelou o autarca ao Dinheiro Vivo A Atepeli integra um dos maiores grupos multinacionais de produtos de luxo, presente em mais de 60 países e tem fábricas em Ponte de Lima, Lousada e Penafiel. A unidade de Penafiel é a mais recente e envolveu um investimento de 6,5 milhões de euros.