Grupo de comunicação canadiano abre casino na internet para se financiar

O Torstar, um dos principais grupos de comunicação do Canadá, cujo principal título é o "Toronto Star", o de maior tiragem no país, anunciou hoje que vai lançar um casino na internet para financiar as suas atividades jornalísticas.O plano tem de ser aprovado pelas autoridades da província de Ontário, onde está a sede da empresa.O diretor do desenvolvimento corporativo da Torstar, Corey Goodman, assinalou em comunicado que "na qualidade de empresa de comunicação que é uma marca de confiança há mais de 128 anos, acreditamos que a Torstar vai proporcionar uma marca de apostas única e responsável, que vai criar emprego, oferecer crescimento à economia de Ontário e gerar rendimentos para ajudar a apoiar importantes programas na nossa província".Além do "Toronto Star", o grupo Torstar possui vários periódicos locais em Ontário, bem como 70 semanários comunitários.A decisão do Torstar, cujas origens remontam ao periódico "The Star", criado em 1892, de financiar as suas operações com um casino na internet ocorre sete meses depois de a empresa ter sido adquirida por uma empresa privada de investimento, a NordStar Capital, propriedade dos empresários Jordan Bitove e Paul Rivett.A venda do Torstar à NordStar Capital foi polémica pelo preço da operação (39 milhões de euros) e pelo receio de os novos proprietários mudarem a linha editorial progressista do "Toronto Star".Ao anunciar a compra do Torstar, Bitove garantiu que os princípios fundadores do "Toronto Star" não iriam mudar.A entrada do Torstar no mundo das apostas na internet acontece graças à decisão recente do governo do Ontário de ceder o monopólio que tem nas apostas na internet par dar espaço à iniciativa privada.