Jornal de Negócios atinge recorde com mais de 1,4 milhões de leitores online

O Jornal de Negócios reforçou em outubro a liderança digital entre os jornais portugueses de economia. De acordo com o ranking netAudience da Marktest, que mede o tráfego dos sites de informação em Portugal, o site do Negócios alcançou em outubro uma audiência ("reach") de 1,416 milhões de leitores.

Este registo é o valor mensal mais elevado desde que a Marktest publica este ranking (agosto de 2018) O anterior recorde do Negócios tinha sido fixado em setembro, com 1,2347 milhões de leitores.





No segmento dos económicos o Dinheiro Vivo surge com 983,8 mil leitores, mais de 400 mil abaixo do Negócios

Os mais de 1,4 milhões de leitores do Negócios realizaram 5,8 milhões de visitas e viram 14,4 milhões de páginas.





Nesta análise, o Negócios apresenta números mais de três vezes superiores ao Dinheiro Vivo, que fechou outubro deste ano com 1,87 milhões de visitas e 4,2 milhões de páginas vistas.





Os dados do Jornal Económico e do Eco não são auditados pelo netAudience. Os dados da Marktest não incluem as visitas dos leitores fora de Portugal.

Tal como o Negócios, os restantes meios do grupo Cofina registaram igualmente subidas. O Correio da Manhã reforçou a liderança digital entre os jornais nacionais, alcançando 2,8 milhões de leitores. A Flash! subiu ao sexto lugar do ranking com 2,3 milhões, o Record registou 1,5 milhões, a revista Sábado 833 mil e a Máxima 332 mil.



No ranking de grupos, a Cofina (3,8 milhões de alcances) ultrapassou a Global Media (JN, DN e TSF entre outros). O índice de grupos é liderado pela Media Capital.