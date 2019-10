Site do Negócios reforça liderança em setembro com a maior audiência do ano

O número de visitas ao site do Negócios em setembro mais do que triplica o registado pelo Dinheiro Vivo, que está em segundo lugar no ranking das publicações económicas.

O Jornal de Negócios atingiu em setembro a maior audiência mensal deste ano, com um total de 1.234.700 leitores ("reach"), o que representa um crescimento de 19% face a agosto e a 13.ª posição entre todos os sites de informação que integram o ranking NetAudience da Martest.

O número de visitas ao site do Negócios superou os 5 milhões, o que traduz um crescimento de 18% face a agosto, enquanto o número de páginas vistas aumentou 3% para 13,17 milhões.

Com este desempenho, o Negócios reforçou a liderança nas audiências entre os sites de informação económica, posição em que se encontra de forma ininterrupta há vários anos.

Segundo o ranking netAudience, divulgado pela Marktest, o "reach" (mede o alcance do meio de comunicação) do Negócios ficou mais de 400 mil leitores acima do Dinheiro Vivo, que neste indicador caiu 7% face a agosto.

O número de visitas ao site do Negócios em setembro mais do que triplica o registado pelo Dinheiro Vivo, que está em segundo lugar no ranking das publicações económicas. Já o número de páginas vistas também é mais de três vezes superior. O Dinheiro Vivo registou uma descida de 10% nas visitas contra agosto e de 13% nas páginas vistas.







No acumulado do ano o Negócios regista 42,43 milhões de visitas, mais do dobro das 20,93 milhões registadas pelo Dinheiro Vivo.