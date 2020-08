Amazon lança Halo Band para rivalizar com Apple Watch e FitBit

Fitbit Sense e o novo Apple Watch, que deverá ser apresentado em novembro.



A Amazon aventurou-se esta quinta-feira em "território hostil" com o lançamento do Halo Band, uma pulseira com sensores para monitorizar a saúde e bem-estar. A gigante do e-commerce vai enfrentar rivais de peso, como a Apple e a FitBit.O Halo Band, que pode ser pré-encomendado nos EUA a partir de hoje, é a primeira incursão da Amazon no mercado dos "wearables".O preço do "gadget" é de 99,99 dólares, sendo esse valor reduzido para 64,99 dólares nas pré-encomendas. O preço inclui seis meses de mensalidade no Halo, um serviço de "fitness" e saúde, que, posteriormente, custarão 3,99 dólares por mês.O Halo Band monitoriza o sono e, com diversos sensores, que permitem medir os passos dados, a que ritmo, os níveis de stress, o ritmo cardíaco e vários outros indicadores sobre o bem-estar e saúde do utilizador. Os dados são analisados através de uma aplicação (app) que avalia toda a informação, incluindo a medição da gordura corporal.Um dos fatores que diferencia o novo "gadget" dos disponibilizados pela concorrência é o uso de microfones para analisar o tom de voz e determinar os níveis de stress.A bateria, indica a Amazon, tem uma autonomia de sete dias e demora 90 minutos a recarregar.A empresa fundada por Jeff Bezos tem como principais adversários o recentemente lançado