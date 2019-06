Apple vai realocar produção do Mac Pro na China

No meio da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, a Apple decidiu começar a produzir o Mac Pro no mercado chinês segundo o The Wall Street Journal.

A Apple vai fabricar o novo modelo do Mac Pro na China. A notícia está a ser avançada pelo The Wall Street Journal (WSJ) que cita fontes próximas do processo. De acordo com a mesma publicação, este era o único dispositivo da empresa que era montando em território norte-americano.





Embora o Mac Pro não seja um dos maiores produtos da Apple, a decisão acontece numa altura em que a tensão entre a administração Trump e Pequim aumenta no âmbito da guerra comercial.