CEO da Amazon é o homem mais rico do sector tecnológico

Cerca de um quinto das 100 pessoas mais ricas do mundo fez fortuna no sector da tecnologia ou a partir de alguma área relacionada.

A liderar o ranking Sunday Times Rich das pessoas mais ricas do sector tecnológico está Jeff Bezos (na foto), com um património de 112,6 mil milhões de dólares. O CEO da Amazon construiu um império na área do retalho online, sendo também considerado o homem mais rico do mundo, segundo esta lista do Sunday Times.





Ainda este mês o empresário foi também considerado pela Forbes como o CEO mais poderoso do mundo. Jeff Bezos fundou a Amazon numa garagem em Seattle, em 1994. A retalhista online vale agora 780 mil milhões de dólares, de acordo com a Forbes.



A partilhar o pódio está também Bill Gates (2.º), com uma fortuna avaliada em 90,5 mil milhões de dólares. O co-fundador da Microsoft está agora dedicado à fundação Bill & Melinda Gates, uma instituição filantrópica criada pelo próprio empresário e pela mulher.

A ocupar a terceira posição nesta listagem está Mark Zuckerberg (3.º), com um património de 71,4 mil milhões de dólares. O CEO do Facebook criou a rede social aos 19 anos de idade, em Harvard, no seu dormitório da faculdade. É também um dos mais novos desta lista.





A partilhar o top 10 das pessoas mais ricas na área da tecnologia está Carlos Slim Helú (4.º), director da America Movil, com uma fortuna a rondar os 67,5 mil milhões de dólares, seguindo-se Larry Ellison (5.º), CEO da Oracle, com um património de 58,8 mil milhões de dólares, e Larry Page, co-fundador da Google, que tem uma fortuna acumulada de 47,8 mil milhões de dólares.





Os mais ricos do sector da tecnologia lideram também as empresas mais influentes no planeta.