Jeff Bezos da Amazon é o CEO mais poderoso do mundo

O presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, é o CEO mais poderoso do mundo. Seguem-se Larry Page, da Alphabet (2.º) e Mark Zuckerberg, do Facebook (3.º).

A lista das pessoas mais poderosas do mundo da Forbes deste ano inclui 75 nomes - sendo que 32 são presidentes executivos e maioritariamente americanos e, destes, 10 são considerados os CEO mais poderosos do mundo, de acordo com a Forbes.



A liderar a tabela está Jeff Bezos, o presidente executivo da Amazon. Aos 54 anos de idade, o CEO da gigante do comércio electrónico é também um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna avaliada em 133 mil milhões de dólares. É detentor de 16% da Amazon, empresa que fundou numa garagem em Seattle, em 1994. A retalhista online vale agora 780 mil milhões de dólares, de acordo com a Forbes.



A partilhar o pódio está Larry Page, da Alphabet (2.º). O CEO da empresa-mãe da Google tem uma fortuna avaliada em 51,2 mil milhões de dólares. Page foi o primeiro CEO da Google até 2001.



A ocupar o terceiro lugar dos CEO mais poderosos do mundo está Mark Zuckerberg, do Facebook. O empresário tem uma fortuna avaliada em 73,3 mil milhões de dólares, tendo criado a rede social aos 19 anos de idade, em Harvard, para que os alunos conseguissem associar os nomes dos colegas a rostos. Possui cerca de 17% do Facebook e é também das figuras mais jovens na lista das pessoas mais poderosas do mundo, segundo a Forbes.



A partilhar o Top 10 dos CEO mais poderosos do mundo está Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway (4.º); Jamie Dimon, presidente executivo do JPMorgan Chase (5.º) e Jack Ma, CEO da chinesa Alibaba (6.º).



Os 10 CEO mais poderosos do mundo comandam empresas que valem, agregadamente, cerca de 5 biliões de dólares, quase o mesmo que o PIB do Japão, a terceira maior economia do mundo.