EUA vão retirar várias empresas chinesas da lista negra mas vão adicionar a YMTC

Os EUA vão retirar algumas empresas chinesas da chamada "red flag list", um documento onde figuram entidades que, por algum motivo, não puderam ser verificadas pelas autoridades norte-americanas, avança a Reuters.



A mesma fonte explica que esta abertura por parte da administração Biden deve-se ao facto de ter havido também, do lado de Pequim, disponibilidade para permitir que as autoridades norte-americanas levem a cabo verificações de elementos destas empresas.





A agência não conseguiu especificar quais as empresas que vão sair desta lista mas conseguiu confirmar que, por outro lado, a gigante dos semicondutores YTMC vai entrar nesta "lista negra", a pedido tanto de republicanos como de democratas no Congresso.Em outubro, a YTMC já tinha sido adicionada a uma outra lista, em conjunto com dezenas de outras empresas chinesas, o que alimentou a especulação de que entraria nesta.Porém, o motivo para a entrada na lista de "alerta vermelho" não se deve ao impedimento de diligências de verificação, já que as autoridades dos EUA conseguiram levar a cabo este procedimento em novembro. Deve-se, por isso, a outro motivo, segundo a mesma fonte.



A YMTC já estava sob investigação do Departamento norte-americano do Comércio devido a alegadas violações das regras de exportação dos EUA, por ter fornecido semicondutores (fabricados nos EUA) à gigante chinesa Huawei sem licença das autoridades norte-americanas.