Microsoft negoceia compra da Discord por 10 mil milhões de dólares

A aplicação de chat de gamers Discord está em negociações com potenciais investidores, entre os quais a Microsoft, que poderá adquirir a aplicação por 10 mil milhões de euros, avança a Bloomberg.A informação foi dada por fontes que preferem não ser identificadas. Contudo, as mesmas ressalvam que o acordo ainda não está iminente, e que a Discord pode optar por se lançar na bolsa de valores em vez de fechar o investimento com outras empresas.Uma das fontes afirma mesmo que é mais provável que a Discord passe a cotar no mercado bolsista do que chegar a acordo para ser vendida. Tanto representantes da parte da aplicação como da Microsoft recusaram comentar.A Discord tem sede em São Francisco e é conhecida pelo serviço grátis que deixa os gamers comunicarem por vídeo, voz e mensagens de texto. Com a pandemia, esta tecnologia começou a ser cada vez mais usada para grupos de estudo, aulas de dança, clubes de livros e outros encontros virtuais. A aplicação tem mais de 100 milhões de utilizadores ativos por mês.A Microsoft, que já tentou comprar a rede social TikTok e a Pinterest, tem estado atenta a oportunidades que lhe permitam aceder a novas comunidades de utilizadores, de acordo com fontes a par dos planos da empresa.