Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O TikTok anunciou esta quarta-feira que vai abrir dois centros de dados europeus na Irlanda, em Dublin e na Noruega, em Hamar, com o objetivo de reforçar a proteção de dados dos utilizadores europeus. Em 2024, a rede social pretende ter os dados armazenados na Europa, longe da China, uma das preocupações da União Europeia (UE).



As duas instalações do TikTok juntam-se ao atual centro, em Dublin, anunciado no ano passado, sendo ...