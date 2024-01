CTT sobem preços em fevereiro acima do dobro da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O aumento é mais do dobro do que a inflação em 2023, que segundo a estimativa rápida se situou em 4,3%.



Os CTT – Correios de Portugal vão aumentar em 9,49% os preços do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas a partir de 1 de fevereiro, anunciou esta quinta-feira a empresa.O aumento é mais do dobro do que a inflação em 2023, que segundo a estimativa rápida se situou em 4,3%. O operador postal indica que "e O operador postal indica que "e

sta atualização é

realizada no contexto do Convénio de preços do Serviço Postal Universal para o período de 2023-

2025 de 27 de julho de 2022".





"Enquadrada na política tarifária da empresa para o ano 2024, a presente atualização corresponde a

uma variação média anual dos preços de 8,91%, refletindo também o efeito da atualização dos preços

especiais do correio em quantidade".



No ano passado, os CTT subiram os preços em 6,58% a partir de 1 de março.