Grupo Altice tem "disponibilidade total" para conversar com Galamba

A resposta surge na sequência das palavras do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que disse ter intenção de se encontrar com Patrick Drahi, acionista maioritário do grupo, de forma a "aferir o grau de compromisso" da operadora com o país.

