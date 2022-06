Indianos compram portuguesa Celfinet por 41 milhões

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

A multinacional indiana Cyient comprou a consultora de telecomunicações portuguesa Celfinet por 41 milhões de euros, o que corresponde a cerca de quatro anos de faturação da empresa nacional, anunciou segunda-feira a empresa com sede em Hyderabad, capital do estado de Telangana, no Sul da Índia.A Cyient, que faturou cerca de 544 milhões de euros no ano fiscal findo em março e obteve lucros de 18,5 milhões de euros, indica ...