Ex-CEO da TAP acusa Medina de chantagem. Ministro afirma que declarações são "falsas"

A ex-presidente executiva da TAP Christine Ourmières-Widener acusou o ministro das Finanças, Fernando Medina, de chantagem e de a despedir por motivos políticos, declarações contrariadas hoje pelo governante, que as classifica de "falsas e lamentáveis".Christine Ourmières-Widener, em entrevista à CNN na segunda-feira, afirmou que o ministro das Finanças lhe garantiu que não fez "nada de mal, mas que tinha" de despedi-la "por motivos políticos"."Aconselhou-me veemente a demitir-me pela minha reputação. Chamo a isso chantagem e estar a ameaçar-me e foi o que ele fez", disse a antiga CEO da companhia, acrescentando que Fernando Medina lhe terá dito "que podia receber um bónus e que esse bónus seria discutido" depois de Ourmières-Widener apresentar a demissão.Em declarações enviadas à Lusa, Fernando Medina refuta as declarações da gestora. "As afirmações da ex-CEO relativamente aos motivos e procedimento do seu despedimento são falsas e lamentáveis", afirma o responsável pela pasta das Finanças."Todos os esclarecimentos foram por mim prestados em sede de Comissão Parlamentar de Inquérito e sê-lo-ão, se necessário, de novo, em sede da ação judicial atualmente em curso", acrescenta.A ex-CEO da TAP, em entrevista à CNN, considerou que a resposta da TAP à ação que moveu contra a companhia está "cheia de mentiras, ataques e insultos"."Estão a tentar destruir a minha reputação, o meu passado. Dizem todo o tipo de coisas a meu respeito que não são verdade, que não tive nada que ver com o sucesso da empresa e com os resultados positivos", disse.Questionada sobre se haverá hipóteses de um acordo amigável, Ourmières-Widener disse acreditar "que as pessoas razoáveis podiam ter a oportunidade de ter uma conversa adequada". "Vamos ver. Não sei. Mas espero que este processo tenha um fim e que tenha o fim correto", acrescentou.A TAP acusou Christine Ourmières-Widener de violar o regime de exclusividade a que estava obrigada na companhia aérea, por ter acumulado vários cargos noutras empresas, sem informar ou obter autorização.A ex-CEO da TAP foi exonerada por justa causa, em abril de 2023, no seguimento da polémica indemnização de meio milhão de euros à antiga administradora Alexandra Reis, que levou à demissão do então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e do seu secretário de Estado Hugo Mendes, e à constituição de uma comissão parlamentar de inquérito à gestão da companhia aérea.