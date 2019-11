IAG vai comprar a espanhola Air Europa por mil milhões de euros

O International Airlines Group (IAG), holding que controla a British Airways e a Iberia, chegou a acordo com a Globalia para a compra da companhia espanhola Air Europa, por mil milhões de euros (1,1, mil milhões de dólares).





Num comunicado publicado esta segunda-feira, 4 de Novembro, o grupo refere que pretende transformar o "hub" de Madrid "num verdadeiro rival" dos quatro principais "hubs" europeus: Amesterdão, Frankfurt, Heathrow em Londres, e Charles De Gaulle, em Paris.





A Air Europa é uma das principais companhias aéreas em Espanha, com voos para 69 destinos, incluindo viagens de longo curso para a América Latina, Estados Unidos, Caraíbas e Norte de África.





De acordo com os dados citados no mesmo comunicado, com uma frota de 66 aviões, a Air Europa transportou no ano passado 11,8 milhões de passageiros, que garantiram uma receita de 2,1 mil milhões de euros e lucros operacionais de 100 milhões.





A IAG já controla as duas maiores companhias espanholas, a Iberia (que se fundiu com a British Airways) e a companhia de baixo custo Vueling. Passará com esta operação que envolve a compra da totalidade do capital, a controlar a terceira, a Air Europa.



O grupo detém ainda a espanhola Level e a irlandesa Aer Lingus. A compra, ainda sujeita à apreciação dos reguladores, deverá estar concluída no segundo semestre de 2020. A intenção é que seja concretizada em dinheiro e financiada por dívida.



O grupo sedeado em Londres pretende, pelo menos para já, manter a marca Air Europa, gerida a partir da Iberia.



As ações do IAG estão a subir 1,4% para 5,502 libras.



(Notícia atualizada às 9:34 com mais informação)