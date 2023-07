Líder da comissão para novo aeroporto garante imparcialidade após acusações de Paulo Portas

"comissão de promoção de Alcochete", o grupo de trabalho emitiu um comunicado a refutar as críticas que o ex-líder do CDS dirigiu a Rosário Partidário, garantindo que os "sete especialistas com diferentes valências [que integram a CTI] trabalham de forma muito integrada e rigorosa".





"A CTI está a trabalhar com base em análises técnicas em diferentes valências, assegurando sempre um consenso dos seus sete membros. O trabalho da CTI é transparente, participado e escrutinado permanentemente por uma Comissão de Acompanhamento com mais de 30 representantes de instituições, autarquias envolvidas e individualidades, e pelos múltiplos especialistas que têm nas várias atividades promovidas pela CTI", lê-se no mesmo documento.



E reforçam que

Leia Também Comissão para novo aeroporto vai passar a poder contratar estudos por ajuste direto

C





Respondendo diretamente à críticas do também administrador da Mota-Engil sobre o trabalho efetuado por Rosário Partidário em 2008 na avaliação de Alcochete para futura localização do aeroporto, como chegou a estar em cima da mesa, defendem que se trata de processo distintos.

arlos Mineiro Alves, presidente da comissão de acompanhamento, já tinha deixado alguns recados nesse sentido. Logo no arranque da segunda conferência para a CTI fazer o ponto de situação dos trabalhos, admitiu que a pressão ia ser "cada vez maior " sobre a comissão. E defendeu a nomeação de Rosário Partidário bem como o trabalho que todos têm vindo a desenvolver.Respondendo diretamente à críticas do também administrador da Mota-Engil sobre o trabalho efetuado por Rosário Partidário em 2008 na avaliação de Alcochete para futura localização do aeroporto, como chegou a estar em cima da mesa, defendem que se trata de processo distintos.

"No caso da Ota vs CTA [Campo de Tiro de Alcochete], o processo no qual participou a coordenadora do CTI, foi uma comparação entre duas soluções que seguiu um conjunto de critérios então apropriados ao objecto. O mandato da CTI, em 2023, para a Avaliação Ambiental Estratégica do aumento da capacidade aeroportuária da Região de Lisboa é um exercício muito distinto e muito mais complexo, envolvendo múltiplos grupos de interesse", acrescentam.



Esta segunda-feira, também o ministro das Infraestruturas, João Galamba,



Leia Também Aeroporto: Galamba defende seriedade do estudo da Comissão Independente



Esta segunda-feira, também o ministro das Infraestruturas, João Galamba, negou qualquer tipo de conflito com o facto da coordenadora da Comissão Técnica Independente ter feito parte da equipa do LNEC que esteve no estudo que depois levou a uma das opções em 2008.

Após as acusações de Paulo Portas sobre a coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI) para o novo aeroporto estar a trabalhar numaa coordenadora-geral, Rosário Macário, foi "nomeada pelo primeiro-ministro por proposta dos presidentes do Conselho Superior de Obras Públicas, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável".Aliás, recentemente,

As atuais localizações em estudo são Alcochete, Montijo, Santarém, Pegões, Rio Frio e Poceirão.