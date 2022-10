Aeroporto de Lisboa em mudança: Easyjet muda-se para terminal 1

A ANA Aeroportos de Portugal está a reorganizar os terminais do aeroporto Humberto Delgado, com várias companhias a saírem dos espaços em que habitualmente operavam.Desta forma, a Easyjet passa a operar no terminal 1, enquanto a Eurowings (empresa low cost da Lufthansa) e a espanhola Vueling passam a usar o terminal 2.Estas mudanças ocorrem "devido a alterações das quotas de mercado das companhias aéreas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa", afirma a ANA em comunicado.Em causa está a atribuição de 18 slots diários da companhia portuguesa à "low cost" Easyjet para destinos como Barcelona, Toulouse, Zurique ou Milão. Uma decisão que surge na sequência da reestruturação da TAP — a companhia portuguesa teve de fazer compromissos em troca da ajuda estatal de 2,5 mil milhões de euros para a sua reorganização. A Easyjet acabou por ficar em primeiro lugar no concurso para esses slots, deixando para trás a Ryanair.A ANA explica que esta reorganização, que entra em vigor a partir de 30 de outubro, visa "garantir uma utilização otimizada dos recursos aeroportuários".