“AMT estaria preparada para receber competências da ANAC” numa fusão

Ana Paula Vitorino diz estar confortável com a existência de dois reguladores no setor dos transportes – a ANAC para a aviação e a AMT para os restantes modos –, mas assume que estaria preparada para assumir competências do regulador da aviação civil se houvesse uma fusão. A criação de uma entidade única - “que podia ser a AMT que nem precisava de mudar de nome” -, diz, apenas exigiria um reforço dos seus quadros.

