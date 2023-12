Aprovada medida que impede operações no troço da Alta Velocidade sem parecer da IP

O secretário de Estado das Infraestruturas, Frederico Francisco, afirmou esta quinta-feira que o Governo aprovou "medidas preventivas" para que no troço da linha de Alta Velocidade não decorram operações urbanísticas sem o parecer prévio da Infraestruturas de Portugal (IP)."Conseguimos aprovar estas medidas que determinam que naquele corredor não se podem fazer operações urbanísticas sem o parecer prévio da Infraestruturas de Portugal (IP)", afirmou Frederico Francisco durante o "briefing" do Conselho de Ministros, que decorre na Câmara Municipal do Porto.O secretário de Estado, que considerou o projeto de Alta Velocidade "o investimento público mais importante da primeira metade do século XXI em Portugal", explicou que as medidas aprovadas pelo Governo são "um passo muito importante neste projeto".Segundo o governante, o facto de não decorrerem, sem parecer prévio da IP, operações urbanísticas no troço da Alta Velocidade permitirá que a sua execução não se torne "mais difícil e cara".