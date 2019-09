Aumento dos gastos com conservação de estradas ditam queda nos lucros da IP até junho

A Infraestruturas de Portugal registou um aumento de 12% nos gastos operacionais no primeiro semestre. As receitas de portagem subiram, mas os proveitos com a Contribuição do Serviço Rodoviário recuaram. Até junho a empresa já aumentou o capital em mais de mil milhões.