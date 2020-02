Boris dá "luz verde" a mega-projeto de alta velocidade de 117 mil milhões

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, aprovou o plano para a construção de uma linha férrea de alta velocidade que vai ligar Londres e o norte de Inglaterra, nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro, num projeto avaliado em 100 mil milhões de libras (cerca de 117 mil milhões de euros).





Apesar da oposição política a este elevado gasto na ferrovia, Johnson deu luz verde ao projeto "High Speed 2", que será a maior construção de infraestrutura em todo o Reino Unido e em toda a Europa. A rota vai ligar Londres a Birmingham, no centro de Inglaterra, que terá uma ligação a Crewe, no norte do país. Espera-se que os primeiros comboios só comecem a circular a partir de 2031.



Vai ainda existir uma segunda fase da linha que conecta Birmingham a Manchester e a Leeds, mais a norte. Mas não estará completa antes de 2035.





Os membros do Partido Conservador e que compõem o governo de Boris Johnson vão agora acelerar o processo de construção das primeiras fases do projeto, uma decisão que gera controvérsia no seio da Câmara dos Comuns, dadas as quantias envolvidas.





No entanto, Boris Johnson defende que esta nova linha férrea vai unir o país, ligando o norte e o centro, e vai permitir a criação de muito emprego. Uma das missões políticas de Boris Johnson será a de promover o contacto entre as zonas industriais de Inglaterra e os centros financeiros.





O projeto "High Speed 2" vai triplicar a capacidade de transporte entre o norte e o sul, com cerca de 14 comboios em circulação a cada hora. Os maiores contratos do projeto prendem-se com a construção da linha e as estações e apeadeiros, que será adjudicada até 27 de agosto deste ano.



A nova linha férrea, que tinha sido proposta pela primeira vez em 2009, vai permitir aos comboios andarem a quase 400 quilómetros por hora. Atualmente, a "Hig Speed 1", criada em 2003, é a única linha de alta velocidade no Reino Unido e que une Londres ao Canal da Mancha.



(Notícia atualizada às 14:08)