Concessões portuárias vão ter prazo até 75 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Governo vai aumentar o prazo das concessões dos terminais portuários de serviço público até aos 75 anos, quando atualmente não pode ir além dos 30. O Executivo defende, no projeto de diploma com as novas bases das concessões portuárias a que o Negócios teve acesso, que “para alavancar e robustecer o sistema portuário nacional” é “necessário garantir uma estruturação temporal

...