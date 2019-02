CP dá desconto de 80% para vários destinos. Lisboa-Porto fica a 5 euros

Os trajetos de comboio da CP voltam a estar "em saldos". A empresa de transportes vai vender, por exemplo, bilhetes entre Lisboa e o Porto a 5 euros durante os próximos três meses.

"A promoção abrange todos os destinos servidos pelos serviços Alfa Pendular e Intercidades, de que são exemplo Lisboa – Porto desde 5,00 euros; Lisboa – Braga e Lisboa – Guimarães desde 5,50 euros; Lisboa – Guarda desde 4,50 euros; Lisboa – Covilhã desde 4,00 euros; Lisboa – Faro desde 4,50 euros; Lisboa – Beja desde 3,00€ e Lisboa – Évora desde 2,50€", refere a CP.

Os cerca de 13.000 bilhetes abarcados pela promoção podem ser adquiridos entre esta terça-feira, 5 de fevereiro, e o domingo de Páscoa, 21 de abril, e permitem realizar as viagens entre 14 de fevereiro e 30 de abril. Existe só uma condicionante, para além da limitação no número de lugares: os clientes têm de comprar os bilhetes com a antecedência mínima de 10 dias e, no máximo, 60 dias antes.

Geralmente, o preço para se deslocar de comboio entre a capital e a Invicta é de 25 euros, no caso do cliente escolher ir à boleia da segunda classe do Intercidades. Segundo a CP, os descontos previstos nesta promoção podem atingir os 80% face à tabela normal.

"Esta campanha promocional surge na sequência das iniciativas anteriormente lançadas, entre 2013 e 2018, as quais têm tido uma elevada adesão e que contribuíram para o aumento da procura dos serviços de Longo Curso, verificado neste período, da ordem dos 35%", explica ainda a CP.