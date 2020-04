Desde essa data que, por dia, apenas são realizados por dia 10 Alfa Pendular e 26 Intercidades.



Já os comboios Internacionais continuarão suprimidos.



A CP disse ainda que, a partir de segunda-feira (04 de maio), será novamente ativado o sistema de controlo de acesso nas estações e respostas as entradas e saídas, sendo obrigatória a validação do título de transporte.



Já em comunicado entretanto divulgado, a CP disse que para os comboios de longo curso vai monitorar a procura e "introduzir eventuais alterações, sempre que a evolução da procura o justifique".



Além disso, nesses comboios, haverá o controlo da lotação na venda de bilhetes, para cumprir a obrigação de lotação máxima de dois terços da sua capacidade.



A CP comunicou ainda que mantém a higienização e desinfeção de toda a frota de comboios ao serviço, acrecentando que essa operação "já abrangeu, no ultimo mês, mais de 14.100 intervenções na sua frota".



Mantém ainda a distribuição de equipamentos de proteção individual e a higienização de espaços e trabalho.



O Conselho de Ministros aprovou hoje o plano de transição de Portugal do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade.



O Governo decidiu hoje que, a partir da próxima segunda-feira, os transportes públicos terão de circular com lotação máxima de dois terços da sua capacidade e os utentes terão de obrigatoriamente de usar máscara.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.



Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 989 pessoas das 25.045 confirmadas como infetadas, e há 1.519 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A empresa justifica a alteração da oferta com o fim do estado de emergência.Os comboios dos serviços Alfa Pendular e Intercidade mantêm-se com redução de oferta, como acontece desde 14 de abril, informou a empresa.