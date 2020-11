EDP e Embraer unem-se para desenvolver e construir avião elétrico

A EDP Brasil e a fabricante aeronáutica Embraer juntam sinergias em prol do desenvolvimento de um avião elétrico, com o primeiro voo teste agendado já para 2021. O projeto envolve o desenvolvimento de um sistema de armazenamento e de recarga de energia que será testado no EMB-203 Ipanema, o protótipo fruto desta parceria.





As duas empresas pretendem, em conjunto, testar a aplicabilidade das baterias de alta tensão no sistema de propulsão elétrico de um pequeno avião. Este é o principal objetivo deste encontro de esforços, que vem complementar as pesquisas já desenvolvidas outrora pela Embraer, acrescentando mais conhecimento das tecnologias necessárias à utilização das baterias e dos motores elétricos e, com isso, contribuir para aumentar a eficiência energética dos sistemas propulsivos das aeronaves, segundo o comunicado da EDP.





"A EDP tem como propósito liderar a transição energética para uma economia de baixo carbono", reforça Miguel Setas, presidente da EDP no Brasil. "Esta parceria com a Embraer no desenvolvimento do seu primeiro avião de tecnologia de propulsão 100% elétrica representa uma nova fronteira do nosso investimento em mobilidade elétrica, contribuindo para posicionar o Brasil como um player influente neste mercado", acrescenta ainda Setas.





Leia Também Uma estratégia ambiciosa

Os primeiros testes ao avião elétrico de pequena dimensão, resultado desta aliança, já se iniciaram e as equipas já tecem avaliações primárias quanto às suas tecnologias de eletrificação. Peso, eficiência e qualidade energética, controlo e gestão térmica, ciclos de carregamento, descarga e segurança são alguns dos indicadores mais relevantes que estão a ser testados nesta operação.