Empresas suspendem venda de passes com desconto para estudantes por dívidas do Governo

As empresas de transportes de passageiros decidiram suspender a venda dos passes 4_18, sub23 e Social + com desconto devido a uma falta de pagamento do Governo. Em causa, segundo o presidente da Associação Nacional de Transportes Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) explicou à TSF, está uma dívida de valor a superior a 7 milhões de euros - verbas relativas ao ano corrente.



"Os operadores não podem suportar mais este encargo e decidiram que, a partir de setembro, venderão os passes sem desconto", disse Luís Cabaço Martins, à referida estação de rádio.



"Todo o ano de 2019 está em falta. Nós somos obrigados a vender os passes de estudante com desconto de 25%, no mínimo, e o Governo, que se comprometeu a pagar-nos esse diferencial mensalmente, ainda não pagou um único cêntimo", denunciou ainda.





O Passe 4_18 destina-se a todos os alunos entre os 4 e 18 anos de idade (funciona até ao fim do mês em que o aluno faz 19 anos) que não frequentam o ensino superior. O passe escolar sub23 é destinado aos estudantes do ensino superior, público ou privado, até aos 23 anos.