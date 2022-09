IP dobra lucro face ao previsto com retoma

A Infraestruturas de Portugal teve lucros de 33 milhões de euros até junho, mais do dobro do que previa, com as portagens e a Contribuição do Serviço Rodoviário a gerarem mais cerca de 41 milhões.

