Novas gruas para o terminal de Alcântara chegam a Lisboa

As quatro novas gruas de cais produzidas no Japão, que representam parte do investimento de 123 milhões de euros que o grupo turco Yilport vai fazer no terminal de contentores de Alcântara, vão chegar esta tarde a Lisboa.





De acordo com a Yilport Liscont, concessionária do terminal, as novas gruas chegam esta quinta-feira à área da estação de pilotos de Lisboa pelas 16 horas (imediações de Cascais), ficando o navio "Biglift Barentsz", que as transporta desde o porto de Oita, no Japão, ancorado no rio Tejo até que as condições permitam a sua entrada no terminal de Alcântara.





Em comunicado, a Yilport salienta que se trata "de uma operação inédita em Lisboa", frisando que as gruas "vêm concretizar parte do investimento totalmente privado de cerca de 120 milhões de euros, previsto no aditamento ao contrato de concessão do direito de exploração do terminal de contentores de Alcântara, celebrado no dia 16 de dezembro".





Este novo equipamento portuário, acrescenta, vai permitir modernizar e aumentar a eficiência operacional do terminal portuário, "introduzindo significativas melhorias ambientais, bem como um acréscimo de segurança das operações quer para os próprios trabalhadores, como para todos aqueles que diariamente prestam a sua atividade no terminal".





A empresa frisa ainda que as novas gruas, de última geração, são elétricas, permitindo a movimentação de mercadorias com menores impactos, diminuindo as emissões de CO2 durante as operações.





O equipamento foi produzido no Japão pela Mitsui e "faz parte do ambicioso plano para elevar os padrões de serviço da Yilport Liscont às cargas de exportação e importação, e que se iniciou em janeiro de 2021 com a implementação de um novo e avançado sistema operativo", sublinha em comunicado.





Nos planos do grupo turco está também a modernização da área de pátio de contentores, permitindo já em 2022 a utilização das também recentemente adquiridas seis gruas de parque no terminal de Alcântara.





As novas gruas vão permitir um alcance de 22 fiadas de contentores a bordo dos navios, estando vocacionadas para operar os "ultra-large containers ships", também denominados "super post panamax", e inseridos nas principais rotas marítimas intercontinentais, assim como os navios de última geração, explica ainda a Yilport.





Com este investimento o grupo sublinha ainda que as exportações nacionais "voltam a ter uma infraestrutura referência na fachada Atlântica, com presença nas cadeias logísticas internacionais".