Porto de Sines cresce 13% na carga contentorizada em 2021

O Porto de Sines cresceu, no ano passado, 13% na carga contentorizada, o que permitiu ultrapassar a barreira dos 1,8 milhões de TEUS (unidade equivalente a um contentor de 20 pés) e atingir, assim, o melhor ano de sempre.





Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Administração dos Portos de Sines e do Algarve (APS), salienta que também se registou um crescimento de 10% no volume de carga movimentada neste porto, num total de 46,5 milhões de toneladas.





"Para além dos contentores, destacam-se ainda os granéis líquidos, nos quais se inclui o gás natural liquefeito que, com um total de 4,1 milhões de toneladas movimentadas, foi responsável pelo abastecimento da quase totalidade do país", afirma ainda a entidade liderada por José Luís Cacho.





Leia Também Porto de Sines abre concurso para concessão do terminal multipurpose

A APS recorda ainda que, no segmento da carga contentorizada, estão em curso as obras de expansão do terminal XXI, que tem previsto o aumento da capacidade de movimentação anual de 2,3 para 4,1 milhões de TEU.





No ano passado, apesar do aumento da carga movimentada no porto, verificou-se uma diminuição do número de navios recebidos, o que a APS refere que se traduz "numa maior eficiência logística".





A ferrovia continuou a ser o meio terreste privilegiado de acesso ao porto, representando no ano passado 64% na distribuição modal e uma operação de cerca de 6.000 comboios. O tráfego de hinterland, onde se inclui Portugal e Espanha, ultrapassou os 464.000 TEU.