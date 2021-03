Presidente da IP: “O próximo grande salto será a terceira travessia”

Depois do PNI 2030, que conta com 10,5 mil milhões de investimento na ferrovia, o que fica a faltar nesta área no país?





Com o PNI 2030 vamos fazer o projeto Lisboa-Porto para passageiros, reduzindo o tempo de percurso entre as duas cidades mas melhorando também o tempo de acesso para todo o país. Ao melhorar muito a oferta a todas as regiões, vamos fomentar a procura do transporte ferroviário.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...