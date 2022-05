Airbnb vai abandonar o mercado chinês

A Airbnb deve encerrar toda a atividade doméstica na China até ao verão, incluindo alugueres de casas e experiências. Mas é esperado que a empresa se mantenha no país, com um foco em viagens para fora do país.A notícia está a ser avançada pela cadeia de televisão norte-americana, CNBC, que cita duas fontes familiares com a decisão. A informação do fecho desta secção do negócio deve ser transmitida aos trabalhadores amanhã, terça-feira, em Pequim.A multinacional norte-americana de aluguer de casas lançou oficialmente o negócio em território chinês em 2016 e tem enfrentado dura concorrência por parte de empresas locais. Fontes que conhecem o processo adiantam à CNBC que o negócio tem sido complexo e a pandemia tem deteriorado as condições de operação no país. As estadias na China têm sido responsáveis por apenas 1% das receitas da Airbnb nos últimos anos.Ao que tudo indica a empresa vai manter um escritório, com centenas de trabalhores, na capital chinesa, e deverá focar-se nas viagens para o exterior da China, que têm provado ser uma oportunidade com maior estabilidade financeira. Dentro deste novo segmento inclui-se a elaboração de listas de alojamentos para os cidadãos do país que estejam a planear viagens para o exterior.