Americanos já pesam mais do que italianos e brasileiros no turismo

Em 2021, o número de turistas norte-americanos em Portugal mais do que duplicou e ascendeu a 295 mil, revelam os dados do INE. O mesmo aconteceu com os irlandeses, em que houve uma subida de 110% face a 2020.

