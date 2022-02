Caixa perde cinco milhões com Vítor Baía

No penúltimo dia de 2015, três semanas depois de Vítor Baía ter apresentado em tribunal um Processo Especial de Revitalização (PER) da sua empresa Perdiganito - Empreendimentos Turísticos, a Caixa Geral de Depósitos (CGD) vendeu à Summergreen, por 9,2 milhões de euros, o crédito de 14,16 milhões de euros que tinha sobre a empresa do antigo guarda-redes e atual vice-presidente do FC Porto.

A notícia é manchete do Correio da manhã na sua edição deste sábado, 19 de fevereiro, onde conclui que, "neste negócio, o banco público vendeu a dívida da empresa de Baía com um desconto de 35%".

Ou seja, de acordo com as informações obtidas pelo mesmo jornal sobre este processo, a CGD terá perdido aproximadamente cinco milhões de euros nesta operação de concessão de crédito para a construção de um hotel na Herdade do Perdiganito, perto de Évora.

Ainda segundo o Correio da Manhã, o antigo hotel de Vítor Baía, que "acabou por ficar nas mãos da DHM - Discovery Hotel Management",foi inaugurado em 2020 - "chama-se Évora Farm Hotel e tem restaurante, piscinas (interior e exterior) e spa".