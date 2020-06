Pandemia leva procura por autocaravanas em Portugal a aumentar 50%

O impacto da pandemia da covid-19 reflete-se também na altura de os portugueses optarem por alternativas para as suas férias e são várias as famílias que escolheram o autocaravanismo, refere esta sexta-feira a Yescapa, plataforma de aluguer de autocaravanas.





Até ao momento, a plataforma de aluguer de autocaravanas regista um crescimento de "quase 400%" de visitas no seu site e um aumento de 50% nas reservas confirmadas face a igual período de 2019.E, sublinha a Yescapa, 78% dos visitantes do site indicam que é a primeira vez que experimentam o autocaravanismo.Adicionalmente, o número de proprietários de autocaravanas que pretendem rentabilizar os seus veículos cresceu 43%, passando de 420 no final do ano passado para 600 veículos disponíveis no site da Yescapa.

A Yescapa refere ainda que o perfil dos utilizadores que têm feito reservas é principalmente "famílias entre 35 e 45 anos com uma ou duas crianças e que viajam pela primeira vez de autocaravana".



As rotas mais frequentes nos projetos de viagens indicados no site são "a Costa Vicentina, "roadtrip" pelo Douro, percorrer a Estrada Nacional 2 e o Alentejo".



A plataforma assinala também que existe uma tendência de reservas feitas com pouca antecedência face ao início da viagem.



"Temos vindo a perceber que, nos últimos anos, o autocaravanismo é cada vez mais uma tendência em Portugal. Com o período do desconfinamento, verificámos um grande aumento na procura, sobretudo a partir da terceira semana de maio. Prevemos que o número de reservas chegue às 1.550 durante o verão", afirma, citada em comunicado, Julie Da Vara, "chief operating officer" (COO) da Yescapa a nível global.



"Além de ser uma forma segura de viajar, o autocaravanismo pode ser também uma forma de impulsionar as economias locais e a oportunidade perfeita para conhecermos melhor os recantos de Portugal, como são exemplo as praias fluviais", acrescenta.

A empresa destaca que reforçou a limpeza e desinfeção dos veículos, tendo criado um conjunto de orientações de boas práticas a serem seguidas pelos proprietários e arrendatários.



A Yescapa, uma startup de origem francesa, opera em Portugal desde julho de 2018, tem cerca de 600 proprietários registados em Portugal e no ano passado foram cerca de 11.500 os portugueses que utilizaram a plataforma.